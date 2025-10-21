In Aschersleben kursieren Gerüchte, dass die Commerzbank am Markt schließen soll. Was das Geldinstitut dazu sagt.

Die Gerüchte um eine Schließung der Commerzbankfiliale in Aschersleben entbehren nach Aussage des Geldinstituts jeder Grundlage.

Aschersleben/MZ - Am 3. Februar hat in Aschersleben die Postbank ihre Filiale in dem altehrwürdigen Postgebäude an der Herrenbreite geschlossen. Seit einigen Tagen hält sich in Aschersleben nun hartnäckig das Gerücht, dass sich auch die Commerzbank aus der Eine-Stadt zurückziehen wolle. Stimmt das? Verliert die Stadt ein weiteres Geldinstitut?