80-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse verursacht 24.000 Euro Schaden beim Rückwärtsfahren am Ochsenkopf. Beide Insassen mussten aus dem Wagen befreit werden. Was Ursache für den Crash ist.

Mercedes kracht ungebremst rückwärts in parkendes Auto – Zwei Seniorinnen bei Kemberg verletzt

Der Mercedes mit stark beschädigter Seite nach einer Kollision beim Ausparken am Ochsenkopf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Ochsenkopf/MZ/PAD. - Auf dem Parkplatz eines Gasthofes im Kemberger Ortsteil Ochsenkopf ist es am Sonntag gegen 12.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen.