  4. Polizei ermittelt nach Unfall: Mercedes kracht ungebremst rückwärts in parkendes Auto – Zwei Seniorinnen bei Kemberg verletzt

80-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse verursacht 24.000 Euro Schaden beim Rückwärtsfahren am Ochsenkopf. Beide Insassen mussten aus dem Wagen befreit werden. Was Ursache für den Crash ist.

21.10.2025, 12:01
Der Mercedes mit stark beschädigter Seite nach einer Kollision beim Ausparken am Ochsenkopf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
Der Mercedes mit stark beschädigter Seite nach einer Kollision beim Ausparken am Ochsenkopf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (Foto: Feuerwehr)

Ochsenkopf/MZ/PAD. - Auf dem Parkplatz eines Gasthofes im Kemberger Ortsteil Ochsenkopf ist es am Sonntag gegen 12.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen.