Ein junger Mann hat am Freitag in Dessau-Ziebigk einen vietnamesischen Textilladen ausgeraubt. Bei der Täterbeschreibung gibt es zwei Auffälligkeiten.

Dessau/MZ. - In der Flurstraße im Dessauer Stadtteil Ziebigk ist am Freitag, 17. Oktober, ein vietnamesisches Textilgeschäft überfallen worden. Das hat am Montag die Polizeidirektion in Dessau gemeldet. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte gegen 14.20 Uhr ein Mann mit einer Sturmhaube über den Kopf den Laden betreten, nahm eine Geldbörse aus der Auslage und ging dann zum Verkaufstresen. Dort zückte der Täter eine Schreckschusspistole und forderte von der 55-jährigen Verkäuferin Bargeld. „Um der Forderung Nachdruck zu verleihen“, so eine Polizeisprecherin, habe der Mann dann mit der Pistole zur Decke gezielt und den Abzug betätigt. Ein lauter Knall war die Folge.

Die verängstigte Verkäuferin übergab dem Täter daraufhin einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Der Mann flüchtete anschließend aus dem Laden und lief in Richtung Robert-Schirrmacher-Straße. Noch in Tatortnähe soll er sich dabei die Sturmhaube vom Kopf gezogen haben.

Eine Nahbereichsfahndung der eingesetzten Polizisten blieb am Freitag ohne Erfolg. Am Montag veröffentlichten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Zeugenaufruf und gaben eine recht detaillierte Beschreibung des Täter.

Dieser war nach Angaben der Polizei etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er war dünn, hatte eine helle Augenfarbe und blasse Haut. Der Mann trug eine schwarze Stoffhose, ein schwarzes T-Shirt, das unter einer offenen schwarzen Jacke getragen wurde, schwarze Anzugschuhe und eben die schwarze Sturmhaube. Aufällig waren zwei Dinge: Der Täter trug eine Kette mit einem Kreuzanhänger in schwarzer Farbe und ein etwa fünf Zentimeter großes Muttermal oder eine Narbe an der rechten Halsseite.

Hinweise zur Aufklärung der Raubstraftat nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau ab sofort unter der Telefonnummer (0340) 25030 entgegen.