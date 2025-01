die Postbank-Filiale in der Bestehornstraße in Aschersleben schließt. Was Kunden jetzt beachten müssen und wo sich die nächste Filiale befindet.

Am 3. Februar ist Schluss: Postbank-Filiale in Aschersleben schließt endgültig

Die Filiale der Postbank in der Bestehornstraße Aschersleben wird am 3. Februar geschlossen.

Aschersleben/MZ. - Dass die Postbank-Filiale in der Bestehornstraße schließt, ist bereits bekannt. Nun informiert das Finanz-Unternehmen über das genaue Datum.

Am Montag, 3. Februar, ist demnach am Standort in der Aschersleber Innenstadt endgültig Schluss. Für die Schließung habe man sich aufgrund eines sich ändernden Kundenverhaltens entschieden.

„Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung. Wir stellen fest, dass unsere Mobile- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg“, so die Postbank in einer Pressemitteilung.

Verändertes Kundenverhalten führt zu Standortreduktion

Auch andere Filialen seien betroffen. „Die Anzahl der bundesweiten Standorte von derzeit circa 550 soll bis Ende 2026 schrittweise auf rund 320 reduziert werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wer Post- und Paketdienstleistungen benötigt, findet sie in den Partnerfilialen der Deutschen Post, Staßfurter Höhe 32 und Markt 16-18 in Aschersleben. Die nächste richtige Filiale gibt es in der Landeshauptstadt.

Alternative Angebote und nächste Filiale in Magdeburg

„Im Breiter Weg 203-206 in Magdeburg können sich unsere Kundinnen und Kunden beraten lassen. Sie erhalten hier auch Postdienstleistungen, können Bargeld ein- und auszahlen sowie Überweisungen vornehmen. Auch einen Geldautomaten und ein Serviceterminal gibt es in dieser Filiale. Auf Wunsch bietet die Postbank Finanzberatung die Beratung zu Finanzthemen rund um die eigene Immobilie auch bei Kunden zuhause an“, informiert Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier.