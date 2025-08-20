Mit gerade einmal 23 Jahren eröffnet Romeo Schlanke sein zweites indisches Restaurant in Halle und will zeigen, dass Essen mehr sein kann als Butter Chicken.

Neueröffnung eines indischen Restaurants: Was der Gründer plant und wie er es geschafft hat in Halle erfolgreich zu werden

Romeo Schlanke (3.v.l.) mit seinem Team hinter der Theke im neuen Restaurant „Pure India Kila“ in der Burgstraße.

Halle (Saale)/MZ. - Das Naan noch warm, die Dalsuppe cremig-würzig, im Mangolassi ein Hauch Minze und Rosenwasser. Wer bei Pure India Kila in der Burgstraße isst, merkt schnell: Hier steckt mehr drin als nur Curry und Reis. Am 16. August hat Romeo Schlanke sein neues indisches Restaurant eröffnet , in den Räumen des ehemaligen Kult-Cafés „Le Croissant“. Gerade einmal 23 Jahre alt, führt er bereits sein zweites Restaurant in Halle. „Ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell so groß wird“, sagt er.