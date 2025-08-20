Der Heimatverein Ditfurt hatte zum Schaumähen eingeladen. Welche historischen Maschinen im Vorharz zum Einsatz kamen.

60 Jahre alt ist der Mähdrescher, der in Ditfurt im Einsatz war.

Ditfurt/MZ/son. - Der Mähdrescher von 1965 und der rund 100 Jahre alte Mähbinder waren die Stars beim Schaumähen, zu dem der Heimatverein Ditfurt Mitte August eingeladen hatte. Unter optimalen Wetterbedingungen versammelten sich Vereinsmitglieder und viele Interessierte, um dem traditionell gelebten Handwerk neues Leben einzuhauchen.

Der Mähbinder ist sogar schon 100 Jahre alt. Foto: Heimatverein

Auf dem Feld wurde gezeigt, wie früher gemäht wurde – „eine eindrucksvolle Zeitreise in die landwirtschaftliche Geschichte. Die Besucherinnen und Besucher konnten das Arbeitsgerät hautnah erleben, das schweißtreibende Handwerk spüren und sich von der Faszination der Maschinen begeistern lassen“, teilt der Heimatverein mit, der sich bei der Agrargenossenschaft Ditfurt für die gute Zusammenarbeit bedankt. Die Aktion bot Unterhaltung und „Einblicke in das Wandelbare der Landwirtschaft“.