Steht das Fütterungsverbot für Tauben in Halle auf der Kippe? Tierschützer haben die bisherige Vorgehensweise der Stadt kritisiert und die kündigte an, das Verfahren zu ändern.

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadtverwaltung hat angekündigt, den Umgang mit Tauben in Halle in Zukunft mehr am Tierwohl auszurichten. In offiziellen Merkblättern und Handlungsempfehlungen soll künftig besser zwischen den verschiedenen Taubenarten unterschieden werden (in erster Linie zwischen Ringeltaube und Stadttaube).