weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Tauben füttern in Halle bald erlaubt?: Tierschützer in Halle fordern Umdenken bei Stadttauben

Tauben füttern in Halle bald erlaubt? Tierschützer in Halle fordern Umdenken bei Stadttauben

Steht das Fütterungsverbot für Tauben in Halle auf der Kippe? Tierschützer haben die bisherige Vorgehensweise der Stadt kritisiert und die kündigte an, das Verfahren zu ändern.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 20.08.2025, 19:15
Stadttauben sind auf Menschen angewiesen.
Stadttauben sind auf Menschen angewiesen. (Symbolfoto: DPA)

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadtverwaltung hat angekündigt, den Umgang mit Tauben in Halle in Zukunft mehr am Tierwohl auszurichten. In offiziellen Merkblättern und Handlungsempfehlungen soll künftig besser zwischen den verschiedenen Taubenarten unterschieden werden (in erster Linie zwischen Ringeltaube und Stadttaube).