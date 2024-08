Die Postbank zieht sich aus Aschersleben zurück. Was bisher über die Gründe bekannt ist und worauf Kunden sich einstellen müssen.

Aschersleben/MZ - Die Gerüchteküche brodelt schon lange, nun steht die Entscheidung fest. Die Postbank zieht sich aus Aschersleben zurück und schließt ihre Filiale im Postgebäude in der Bestehornstraße 1. Das bestätigt ein Postbank-Sprecher auf MZ-Nachfrage. „Die Postbank hat sich entschieden, die Filiale in Aschersleben im Laufe des Jahres 2025 zu schließen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Unsere Kunden werden wir in jedem Fall rechtzeitig informieren“, teilt er mit.