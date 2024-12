Weißenfels. - In Weißenfels ist zur Adventszeit einiges los. Der Weihnachtsmarkt hat am 28. November 2024 begonnen. In den nächsten Wochen warten zahlreiche Verkaufsstände mit Geschenken und weihnachtlichen Leckereien auf die Besucher.

Hier gibt es alle Infos zum Weißenfelser Weihnachtsmarkt:

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Weißenfels statt?

Eröffnung: 28. November 2024

Ende: 22. Dezember 2024

Öffnungszeiten des Weißenfelser Weihnachtsmarktes

Sonntag bis Donnerstag 11 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag 11 Uhr bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt in Weißenfels findet auf dem Marktplatz der Stadt statt. Die Adresse lautet: Marktplatz, 06667 Weißenfels.

Angebote auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt

Ein großer Tannenbaum sorgt auf dem Marktplatz in Weißenfels für weihnachtliche Stimmung. Festlich geschmückte Verkaufsstände stimmen die Besucher mit ihren Waren auf die Feiertage ein. Natürlich erfüllt auch der Duft von Glühwein und winterlichen Leckereien die Luft.

In diesem Jahr gibt es wieder eine Eislaufbahn. Am 6. Dezember erwartet dort alle Eisläufer mit Weihnachtsmütze eine kleine Überraschung. Einen Tag später, am 7. Dezember, sind um 17 und 19 Uhr Tanz-Darbietungen mit Katja Grohmann und Peter Pfahl auf dem Eis geplant. Im neuen Jahr findet am 4. Januar von 15 bis 19 Uhr eine Schüler-Disco statt.

Am ersten Advent fand die höfische Weihnacht in den historischen Höfen statt. Zum dritten Advent wird es einen Handwerkermarkt an der Kirche Sankt Marien geben.

Programm auf dem Weihnachtsmarkt in Weißenfels 2024

Am Nikolaustag schaut das Volksensemble Weißenfels von 18 bis 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt vorbei. Der Bauchredner Gans Martin tritt am 8. Dezember von 15.30 bis 16.30 Uhr auf der Bühne auf.

Am 14. Dezember, zum dritten Adventswochenende, ist ein Theaterstück zu sehen. Die „Geschichte vom kleinen Gespenst“ wird aufgeführt. Am 22. Dezember steht Franziska von 17 bis 18.30 Uhr auf der Bühne des Weißenfelser Weihnachtsmarkts.

Verkaufsoffene Sonntage in Weißenfels zur Weihnachtszeit

Am 15. Dezember (3. Advent) kann in der Innenstadt von Weißenfels geshoppt werden.