In Bitterfeld-Wolfen finden am zweiten und dritten Adventswochenende Weihnachtsmärkte statt. Der Weihnachtsmarkt in Wolfen findet vom 8. bis 10. Dezember statt. In Bitterfeld können Besucher vom 15. bis 17. Dezember zahlreiche Stände erkunden.

Weihnachtsmärkte in Bitterfeld-Wolfen: Alle Infos zum Programm

Weihnachtsmärkte in Bitterfeld und Wolfen: Programm und Highlights.

Bitterfeld-Wolfen/DUR - Ein Höhepunkt der Adventszeit in Bitterfeld-Wolfen ist der „Historische Weihnachtsmarkt“ im Ortsteil Stadt Wolfen. Vom 8. bis 10. Dezember wird der Wolfener Marktplatz von weihnachtlichen Lichtern erleuchtet, ein musikalisches Angebot bringt die Besucher in Stimmung.

Der „Bitterfelder Weihnachtsmarkt“ findet vom vom 15. bis 17. Dezember 2023 statt. Besucher können im historischen Ambiente der Bitterfelder Innenstadt allerlei Stände von Vereinen und Gewerbetreibenden entdecken.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Öffnungszeiten, Lage und Programm

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Wolfen und Bitterfeld statt?

Wolfen

Eröffnung: 8. Dezember 2023

Ende: 10. Dezember 2023

Bitterfeld

Eröffnung: 15. Dezember 2023

Ende: 17. Dezember 2023

Reguläre Öffnungszeiten:

Wolfen

Freitag, 8. Dezember: 16 Uhr (Eröffnung) bis 21 Uhr

Samstag, 9. Dezember: 11 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag, 10. Dezember: 11 bis 18 Uhr

Bitterfeld

Freitag, 15. Dezember: 15:30 Uhr (Eröffnung) bis 21 Uhr

Samstag, 16. Dezember: 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 17. Dezember: 11 bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Wolfen und Bitterfeld statt?

Der Weihnachtsmarkt in Wolfen findet auf dem Marktplatz in der Leipziger Straße statt.

Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld findet auf dem Marktplatz in Bitterfeld statt.

Weihnachtsmarkt in Wolfen und Bitterfeld: Wo kann geparkt werden?

Für den Weihnachtsmarkt in Wolfen gibt es Parkplätze nur an der Leipziger Straße und in den umliegenden Straßen.

Für den Weihnachtsmarkt in Bitterfeld gibt es Parkplätze auf dem Parkplatz Binnengärtenzentrum hinter dem Hotel „Central“ (Walther-Rathenau-Straße).

Weihnachtsmarkt in Bitterfeld-Wolfen 2023: Programm und Angebote

Wolfen

Der Wolfener Marktplatz erstrahlt am zweiten Adventswochenende in weihnachtlichem Glanz. „Die Schneeköniginnen“ (imposante Stelzenfiguren, Sonnabend, 16 Uhr) und „Holdermutters Märchenwelt“ (Sonnabend, 16 Uhr) sollen Kinderaugen leuchten lassen und das Herz erwärmen.

Zur Tradition gehört der alljährliche Stollenanschnitt am Sonnabend um 16.30 Uhr mit Oberbürgermeister Armin Schenk und Ortsbürgermeister André Krillwitz. Nach Sonnenuntergang sorgen Jörg Hinz aus Binz mit der Glühweinparty am Freitag (ab 18:30 Uhr) und die „Two Riders Band“ aus Halle am Samstag (ab 17 Uhr) für winterliche Partystimmung.

Bitterfeld

Auch in Bitterfeld können Besucher beim traditionellen Stollenanschnitt ein Stück vom begehrten Gebäck ergattern. Dieser erfolgt am Freitag um 16 Uhr.

Für die Unterhaltung auf dem Bitterfelder Weihnachtsmarkt sorgt eine vielfältige Bühnenshow, unter anderem mit dem Bergmannsorchester Bitterfeld (Freitag, 15:30 Uhr), Frank Thärichen mit seinen Lieder zur Weihnacht (Freitag, 19 Uhr), „De Erbschleicher“ (Sonnabend, 17 Uhr), die mit volkstümlicher Rockmusik Partystimmung zur Weihnachtszeit verbreiten, und dem Wolfener Ballett-Ensemble (Sonntag, 17 Uhr).

Im Historischen Rathaus in Bitterfeld hat die Kinderbastelstube am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt in Dessau: Alle Infos zum traditionellen Adventsmarkt vor dem Rathaus

Weitere Weihnachtsmärkte in Bitterfeld-Wolfen

Los geht es am Sonnabend, 2. Dezember, ab 13 Uhr mit einem weihnachtlichen Greppiner Vereinsfest auf dem Festplatz und im John-Schehr-Saal. Der Heimatverein startet den Nachmittag mit Unterstützung der Blechbläsergruppe aus Zörbig. Neben Kaffee und Kuchen nach Hausfrauenart werden Kutschfahrten des Pferdehofs Plodda angeboten. Eine Feuershow wird als Abschluss allen Gästen ordentlich einheizen.

Ebenfalls am 1. Adventssamstag ab 14 Uhr heißt der Holzweißiger Heimatverein seine Gäste beim traditionellen „Weihnachten im Park“ willkommen. Beim Weihnachtsbaumschmücken mit Engel und Elfen können sich alle kleinen Helfer gern beteiligen. „Oli und DJ Steffen“ laden zur musikalischen Schlittenfahrt ein bevor es auch in Holzweißig mit „Park in Flammen“ feurig wird.

Der 30. Wolfener Advent des Kultur- und Heimatvereins wartet am Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr im Städtischen Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen mit einem bunten Nachmittag für Groß und Klein auf. In diesem Jahr zeigt die Grundschule „Erich Weinert“ ein Weihnachtsmusical im kleinen Saal.

Auch im beschaulichen Thalheim wird Vorfreude beim 21. Weihnachtstreff, ebenfalls am Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr großgeschrieben. Gäste können sich auf frisches, knuspriges Brot aus dem Holzbackofen und weitere Leckereien freuen. Die Künstlerin Jenny Praczyk stellt im Gemeindezentrum ihre Werke aus. „Marko & Sandra“ stimmen mit den beliebtesten Weihnachtshits auf das Fest der Liebe ein.

Am Sonnabend, 9. Dezember, lädt der Bürgerverein Steinfurth ab 15 Uhr wieder zum alljährlichen Steinfurther Weihnachtsmarkt ein. Kinder können in der Bastelecke ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich an den selbstgefertigten weihnachtlichen Basteleien erfreuen. Während Melodien auf der Panflöte und der Gesang des Männerchores Bobbau 1863 erklingen, können die Gäste selbstgebackenen Kuchen und heiße Getränke genießen.

Den Abschluss des vorweihnachtlichen Markttreibens bildet das „Bobbauer Turmblasen“ am Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr, mit Fackelumzug und märchenhaftem Ambiente am Wasserturm.