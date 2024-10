Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Bitterfeld-Wolfen aus?

Bitterfeld-Wolfen. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Bitterfeld-Wolfen?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Bitterfeld-Wolfen

2024 gab es schon zwei verkaufsoffene Sonntage in Bitterfeld-Wolfen: am 26. Mai im Rahmen des Street-Food-Festivals und am 30. Juni zur 800 Jahre Feier Bitterfelds. Ein weiterer ist noch für den 8. Dezember (2. Advent) zum Bitterfelder Weihnachtsmarkt geplant.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Bitterfeld-Wolfen

Im kommenden Jahr werden zum Bitterfelder Stadtfest und Weihnachtsmarkt ebenfalls verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Die Termine stehen noch aus, wie ein Stadtsprecher mitteilt.