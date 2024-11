Spektakel im Advent Reigen der Weihnachtsmärkte: Das ist an den Adventswochenenden in Bitterfeld-Wolfen und Umgebung geplant

Bitterfeld-Wolfen zelebriert den Advent. An jedem Wochenende ist was los, denn alle Ortsteile feiern ihr eigenes Spektakel. Doch welche Unterschiede gibt es und was wird kulturell geboten?