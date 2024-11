Der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen öffnet am 5. Dezember 2024 seine Türen. Natürlich findet auch das Highlight - der „Advent in den Höfen" - in diesem Jahr wieder statt.

Sangerhausen. - In Sangerhausen und Umgebung gibt es zur Adventszeit einige Veranstaltungen. Der Weihnachtsmarkt in der Rosenstadt beginnt am 5. Dezember 2024 und kann bis zum 22. Dezember in jeder Woche von Donnerstag bis Sonntag besucht werden.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen statt?

Eröffnung: 5. Dezember 2024, 15 Uhr

Ende: 22. Dezember 2024, 18 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten:

Donnerstag: 15 bis 20 Uhr

Freitag: 15 bis 21 Uhr

Samstag: 13 bis 21 Uhr

Sonntag: 13 bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen statt?

Der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen findet auf dem Marktplatz statt.

Programm und Angebote auf dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt

Rund drei Wochen lang können Besucher immer donnerstags bis sonntags den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Sangerhausen besuchen. Eröffnet wird dieser am 5. Dezember.

Auf den Bühnen werden die Besucher musikalisch unterhalten. Festliche Klänge und weihnachtliche Musik versetzen alle in eine winterliche Stimmung.

Weihnachtsmarktleckereien wie Bratwurst, gebrannte Mandeln und heißen Glühwein werden auf dem Weihnachtsmarkt in Sangerhausen erhältlich sein.

Advent in den Höfen

Die traditionelle Veranstaltung „Advent in den Rosenhöfen“ findet am Freitag, 6. Dezember, statt. In der Zeit von 15 bis 1 Uhr können die verschiedenen Höfe in Sangerhausen besucht werden.

Weihnachtsmarkt Sangerhausen: Hier kann geparkt werden

Parkplatz Innenstadt Süd (mit Parkschein), direkt am Marktplatz

(mit Parkschein), direkt am Marktplatz Parkplatz Innenstadt Nord (mit Parkuhr), ca. 400 m zu Fuß

(mit Parkuhr), ca. 400 m zu Fuß Alter Markt (mit Parkuhr), ebenfalls ca. 400 m entfernt

(mit Parkuhr), ebenfalls ca. 400 m entfernt Parkplatz am Bahnhof (frei), ca. 900 m bis zum Markt

(frei), ca. 900 m bis zum Markt Parkplatz Rosarium Nord (frei), ca. 1,1 km entfernt

Weihnachtsmarkt in Stolberg

Am dritten Adventswochenende (14. und 15. Dezember) wird der Weihnachtsmarkt in Stolberg eröffnet. Samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr erwartet die Besucher dort ein reges Marktmarktreiben, Bühnenprogramm und ein Auftritt der Kita-Kinder.

Weihnachtsmarkt 2024 in Allstedt

Einen Lichterzauber mit dem Heimatverein im großen Innenhof der Heimatstube gibt es in Allstedt am 30. November. 15 Uhr geht es am großen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus los. Dann lädt der Weihnachtsmann zur Sprechstunde.

Die Kindergartenkinder und Hexe Tilly gestalten das Programm ebenso mit wie eine weihnachtliche Bläsergruppe. Als Ende der vorweihnachtlichen Veranstaltung hat der Heimatverein 21 Uhr anvisiert.