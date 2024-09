Am 30. November soll es erstmals seit Jahren wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Christlichen Jugenddorfs an der Sangerhäuser Hasentorstraße geben. Was alles geplant ist.

Weihnachtsmarkt des Christlichen Jugenddorfs (CJD) in Sangerhausen kehrt zurück - Was geplant ist

Sangerhausen/MZ. - Jahrzehntelang gehörte er zu Sangerhausen wie das Kobermännchen-Fest. Dann war mit der Corona-Pandemie auf einmal Schluss. In diesem Jahr soll der Weihnachtsmarkt des Christlichen Jugenddorfs (CJD) in der Kreisstadt aber wiederbelebt werden. Seit dem Jahr 2019 ist die erste Neuauflage der Veranstaltung geplant, zu der in der Vergangenheit immer hunderte Gäste auf das CJD-Gelände an der Hasentorstraße gekommen waren.