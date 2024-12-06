Vom 5. bis 14. Dezember lädt Zeitz wieder zum Adventsmarkt ein. Besucher können sich auf Glühwein, gebrannte Mandeln, Livemusik und ein neu gestaltetes Angebot freuen. Dazu gehören auch frische Programmhöhepunkte, ein erweitertes Gastro-Angebot und eine neue Grinchhütte.

Weihnachtsmarkt in Zeitz: Alle wichtigen Infos und Termine

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes gab es 2024 ein Programm von Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte Fröbelhaus.

Zeitz. – Der Zeitzer Adventsmarkt gibt dem Altmarkt wieder ein festliches Antlitz aus Lichtern, garniert mit köstlichen Düften und weihnachtlichen Klängen.

Liebevoll geschmückte Stände, Winzerglühwein und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm machen die Vorweihnachtszeit in Zeitz zu einer ganz besonderen.

Wann findet der Zeitzer Adventsmarkt 2025 statt?

Eröffnung: 5. Dezember 2025

Ende: 14. Dezember 2025

Öffnungszeiten des Adventsmarktes in Zeitz

Sonntag bis Donnerstag: 14 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 14 bis 21 Uhr

Täglich gibt es ab 12 Uhr ein Mittagsangebot zum entspannten Verweilen.

Robert Schramm bietet unter anderem Advents- und Türkränze auf dem Weihnachtsmarkt an. (Foto: Torsten Gerbank)

Wo findet der Zeitzer Adventsmarkt statt?

Der Adventsmarkt breitet sich wie gewohnt auf dem Altmarkt im Herzen der Zeitzer Altstadt aus. Festliche Beleuchtung und mehrere Weihnachtsbäume in der Stadt – darunter am Rossmarkt, in Kayna und in Theißen – sorgen schon vorab für weihnachtliche Stimmung.

Adventsmarkt in Zeitz: Programm und Angebote

Die Eröffnung am 5. Dezember gestaltet Oberbürgermeister Christian Thieme gemeinsam mit Veranstalter Martin Exler (Hex.Event), der Zeitzer Weinprinzessin Kim Lisa Gerstenberger, Lichterfee Svea Lange, Zuckersusi Sabrina Steckelies und natürlich dem Weihnachtsmann. Ab dem frühen Abend sorgen Livemusik und später eine Après-Ski-Party für ausgelassene Stimmung.

Auch an den folgenden Tagen bleibt es abwechslungsreich: Singer-Songwriter, regionale Bands, stimmungsvolle Duos und besondere Aktionen wie eine After-Work-Runde oder eine Country-Weihnacht beleben das Marktgeschehen.

Zwischendurch lädt immer wieder Puppentheater oder ein Kreativ- und Allerlei-Markt zum gemütlichen Verweilen ein. Am letzten Tag setzt das Glühweinprogramm von "HINZ aus BINZ" einen heiteren Schlusspunkt.

Neu in diesem Jahr: die Grinchhütte, die mit humorvoller Deko und frechen Aktionen ein besonderes Highlight setzt.

Kulinarisch gibt es eine breit gefächerte Auswahl: von klassischem Glühwein über regionalen Winzerglühwein und Winterbier bis hin zu internationalen Spezialitäten.

Süße Leckereien, moderne Streetfood-Ideen und traditionelles Marktgebäck runden das gastronomische Angebot ab.