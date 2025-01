Seit einigen Tagen ist die Verbraucherzentrale mit dem Digimobil in kleinen Städten unterwegs und bietet dort Beratungen an. (Archivbild)

Magdeburg/Halle - Das Land Sachsen-Anhalt fördert die Verbraucherzentrale in diesem und im kommenden Jahr mit insgesamt 4,97 Millionen Euro. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Fördersumme laut dem Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz noch bei rund 4,5 Millionen Euro gelegen.

Marco Tullner, Vorstandsvorsitzender der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, erklärte: „Die Mittel ermöglichen es uns, das Angebot fortzuführen und zielgerichtet auszubauen, um auf die individuellen Beratungsbedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher eingehen zu können.“ Erst kürzlich hatte die Verbraucherzentrale neben ihren festen Beratungsstellen das Digimobil in Betrieb genommen. Es fährt, ausgestattet mit einem Beratungsplatz und Videokonferenztechnik, kleine Gemeinden in der Fläche an.

Ministerin Franziska Weidinger (CDU) bezeichnete die Verbraucherzentrale als „eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger, wenn es um Fragen des Verbraucherschutzes, die Durchsetzung von Verbraucherrechten oder den Umgang mit komplexen und oft intransparenten Märkten und Anbietern geht“. Sie biete kompetente Beratung und setze sich aktiv für die Interessen der Bevölkerung ein.