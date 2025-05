Berlin/Potsdam - Zur Mitte der Woche gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken in der Hauptstadtregion. Dabei steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder leicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nur in den Nächten bleibt es frostig kalt.

Am Mittwoch liegen die Werte bei 14 bis 17 Grad. Bei nur vereinzelten Wolkenfeldern bleibt es trocken. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf 5 bis -1 Grad.

Am Donnerstag trüben nur wenige Wolken die Sicht auf die Sonne. Bei Höchstwerten um 16 Grad ist es klar und trocken. Auch in der Nacht zu Freitag bleibt es bis auf einzelne Schauer in der Uckermark freundlich. Für Freitag erwartet der DWD bei Höchstwerten von 19 Grad dieselben Aussichten wie am Vortag.