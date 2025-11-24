das letzte Wochenende vor der Adventszeit liegt nun hinter uns. Die Eröffnungen der Weihnachtsmärkte stehen vor der Tür. Die Auswahl in Halle steigt immer mehr. Wo gehen Sie am liebsten Glühwein trinken? Auf dem Hallmarkt, am Domplatz oder liegt besonders große Vorfreude auf dem neuen Markt an der Oper? Je nach Präferenz gibt es schon heute die Gelegenheit, in den Genuss zu kommen. Meine Kollegin Katja Pausch hat bei den Aufbauarbeiten über die Schultern geschaut. Hier finden Sie die wichtigsten Infos dazu.

Das Baugenehmigungsverfahren zum geplanten Moscheebau in Halle-Neustadt könnte ein Nachspiel haben. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hat nach geforderter Akteneinsicht seitens der Stadträte nur unvollständig Unterlagen vorgelegt. Scheinbar fehlen zwei Monate Schriftverkehr. Mein Kollege Jonas Nayda ist weiterhin an dem Thema dran, um herauszufinden, ob die Stadt etwas verschweigt. Die neuesten Erkenntnisse finden Sie hier.

Von Halle nach Malle: Florian Weidner startet als DJ unter dem Pseudonym „Noisetime“ in Deutschland und auf der spanischen Insel Mallorca durch. Seinen Lebensmittelpunkt hat der gebürtige Hallenser trotzdem gern noch in der Saalestadt. Wie sich seine kontinuierliche Arbeit an seiner Karriere Schritt für Schritt auszahlt und welche Ziele der 28-Jährige hat, können Sie in dem Artikel auf unserer Webseite mz.de nachlesen.

Und damit wünsche ich Ihnen einen gelungenen Start in die Woche mit abwechslungsreicher Lektüre,

Ihre Isabell Sparfeld