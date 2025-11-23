Die Vorfreude steigt - nicht nur bei Kindern. Ab Anfang der Woche locken gleich mehrere Weihnachtsmärkte in Halle zu einem Bummel. Wie die letzten Vorbereitungen laufen und worauf sich Weihnachtsmarktbesucher an Domplatz, Hallmarkt und vor der Oper freuen können.

Letzte Handgriffe an Buden und Fahrgeschäften - Halles Weihnachtsmärkte öffnen bald

Schausteller Scott J. Haring bei letzten Handgriffen am Höhenkarussell „Space Flyer“ auf dem Hallmarkt. Ab Dienstag lädt dort der „Winterzauber“ ein.

Halle (Saale)/MZ. - Nur noch wenige Tage, dann öffnet der hallesche Weihnachtsmarkt seine Pforten. Doch nicht nur auf dem Marktplatz - zwischen beleuchtetem Ratshof und Marktkirche - wird mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungen gearbeitet. Auch am Hallmarkt, am Domplatz und an der Oper, die erstmals die Kulisse für einen kleinen, feinen Weihnachtsmarkt bietet, sind Veranstalter und Schausteller mit letzten Handgriffen am Schrauben, Einrichten und Dekorieren.