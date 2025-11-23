Vor dem Amtsgericht Köthen muss sich ein 21-Jähriger wegen eines Einbruchsdiebstahls verantworten. Entscheidend könnte ein am Tatort gefundener Arbeitshandschuh sein.

Der blaue Handschuh: Warum ein 21-Jähriger trotz DNA-Beweis die Tat abstreitet

Köthen/MZ. - „Ich will Ihnen eine goldene Brücke bauen“, sagt Richterin Susanne Vogelsang zu dem Angeklagten. Ein Geständnis würde seine Strafe mildern. Doch er leugnet die ihm vorgeworfenen Taten, obwohl die Beweise gegen ihn sprechen: Seine DNA ist am Tatort gefunden worden. Am Mittwoch wurde der Fall am Amtsgericht in Köthen verhandelt.