Wo ist Sabine K.? Sie wird seit dem 21. November 2025 vermisst. Da sie der Witterung entsprechend nicht ausreichend bekleidet ist, bittet die Polizei bei der Suche um Hilfe.

Querfurt/MZ. - Seit Freitag, dem 21. November 2025, 17.30 Uhr, wird die 52-jährige Sabine K. aus einer medizinischen Einrichtung in Querfurt vermisst. Die Polizei wurde informiert.

Die daraufhin veranlassten Suchmaßnahmen der Polizei im Bereich Querfurt führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Unter anderem waren ein Polizeihubschrauber und zwei Suchhunde sowie die Unterstützung der Ortsfeuerwehren mit Drohnen eingesetzt. Leider wurde Frau K. nicht gefunden, teilt eine Polizeisprecherin mit.

Foto der Vermissten Sabine K. (Foto: Polizeiinspektion Halle)

Sabine K. ist circa 1,70 Meter groß, von hagerer Statur, hat bräunlich verfilzte Haare (ähnlich Rastalocken), die sie meist nach oben gesteckt hat. Zuletzt trug sie einen weiß-beigefarbenen Pullover und eine schwarze Leinenhose mit Blumen.

Da Sabine K. der Witterung entsprechend nicht ausreichend bekleidet und folglich aufgrund der niedrigen Temperaturen gefährdet ist, bittet die Polizei bei der Suche um Hilfe. Wer weiß, wo Frau K. ist oder hat sie gesehen? Bitte rufen Sie das Polizeirevier Saalekreis an: Telefon 03461/446-291. Hinweise können auch über den Notruf 110 gegeben werden.