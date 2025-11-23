Die Arbeitsgemeinschaft „Gewerkschaftsgeschichte“ hat eine Broschüre mit 15 Dessauer Lebenserinnerungen zu Jugendweihe und Konfirmation in der DDR herausgebracht. Wie sie das spätere Leben beeinflusst haben.

„Und dann waren wir erwachsen“: Wie sich Dessauer an Jugendweihe und Konfirmation in der DDR erinnern

Dessau/MZ. - Die Mitglieder der Dessauer „AG Gewerkschaftsgeschichte“ haben in Archiven gesessen, recherchiert und telefoniert, um 15 Männer und Frauen aus Dessau zu ihren Erinnerungen zur Jugendweihe und Konfirmation in der DDR zu Wort kommen zu lassen. Entstanden ist nach mehrjähriger Arbeit die rund 40 Seiten starke Broschüre „Und dann waren wir erwachsen“. Unter anderem an Dessauer-Roßlauer Schulen und Heimatvereine sowie an das Stadtarchiv wurden sie verteilt.