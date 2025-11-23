Der Adventskalender der Aschersleber Kaufmannsgilde ist ab sofort in vielen Geschäften in der Innenstadt erhältlich. Welche Gewinne es in diesem Jahr gibt.

Aschersleben/MZ - Für viele gehört er längst zur Vorweihnachtszeit dazu: der Adventskalender der Aschersleber Kaufmannsgilde. Hinter den 24 Türchen stecken auch in diesem Jahr keine Süßigkeiten, sondern Gewinnchancen – vom Einkaufsgutschein über Geldpreise bis hin zu Technik.

Als Hauptgewinn wartet ein E-Bike im Wert von 2.000 Euro, finanziert aus den Verkaufserlösen, ebenso wie ein iPhone. Die Stadtwerke Aschersleben steuern einen Geldpreis von 1.000 Euro bei, 500 Euro stammen von der Wohnungsgesellschaft Einigkeit.

3.000 Stück sind gedruckt

„Außerdem finanzieren wir mit den Einnahmen den Lichtereinkauf“, sagt Martin Lampadius vom Vorstand der Kaufmannsgilde. Sollte der Vorrat bis dahin noch nicht vergriffen sein, ist zum Lichtereinkauf, am 28. November, ein zusätzlicher Kalenderverkauf vor dem Modegeschäft K1 in der Krügerbrücke geplant.

3.000 Kalender wurden gedruckt – so viele wie in den Vorjahren. Die Auflage ist traditionell schnell ausverkauft. Fünf Euro kostet ein Exemplar. Das nostalgische Titelmotiv stammt erneut von der Reinstedter Künstlerin Gabriele Brantin.

In vielen Geschäften erhältlich

Erhältlich ist der Kalender ab sofort in zahlreichen Geschäften der Innenstadt, darunter im Elka-Kaufhaus, im MZ-Service-Punkt in der Breiten Straße, im E-Center und im Modegeschäft K1.

„Der Kalender ist seit 20 Jahren eine Tradition in Aschersleben“, sagt Lampadius. Und auch diesmal dürfte er viele Ascherslebener durch den Advent begleiten.