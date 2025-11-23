Erneut hat das Freie Gymnasium Geiseltal in Mücheln die Schüler zu einem Sozialen Aktionstag aufgerufen. Die Einrichtung möchte so einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Wobei die jungen Leute halfen.

Wenn Schüler in ihrer Stadt anpacken und Gutes tun

Einige Gymnasiasten zogen durch Mücheln und sammelten Altpapier und Pfandflaschen ein, um den Erlös an das Kinderhospiz Mitteldeutschland zu spenden.

Mücheln/MZ. - Der Soziale Aktionstag ist mittlerweile am Freien Gymnasium Geiseltal in Mücheln eine schöne Tradition geworden. Alljährlich leisten die Schüler einen Tag lang einen Beitrag zum Gemeinwohl. Auch Freitag wieder. „Anpacken, helfen, Gutes tun!“ lautete das Motto. Tatkräftig dort mit anzupacken, wo Hilfe gebraucht wird, war das Angebot an die Stadtverwaltung, an andere Schulen der Stadt und die Kindertagesstätten, das Seniorenheim und die Kirchgemeinde.