In der Nacht zum Sonntag wurden zahlreiche Feuerwehren zu dem Großbrand in Beuna im Saalekreis alarmiert.

Beuna/MZ. - Ein leerstehendes Gebäude am Stellwerk in Beuna stand in der Nacht zum Sonntag in Flammen. Feuerwehren wurden kurz nach 2 Uhr zu dem Großbrand alarmiert.

Nach ersten Informationen von der Leitstelle waren die Wehren aus Merseburg, Beuna und Geusa im Einsatz. Nachalarmiert wurden dann Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Braunsbedra und aus Großkayna. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagfrüh noch an. Wie es von der Leitstelle hieß, war zur Restablöschung an dem Gebäude die Feuerwehr aus Leuna vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.