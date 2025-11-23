Die Landesregierung hat jüngst das Bestattungsgesetz geändert. Unter anderem sarglose Bestattungen im Tuch sollen bald möglich sein. Wonach die Angehörigen häufig fragen.

Wittenberg/Gräfenhainichen/MZ. - An diesem 23. November ist Totensonntag. Ein stiller Feiertag für das Gedenken an Verstorbene, vielerorts beginnt das weihnachtliche Schmücken erst nach diesem Tag. Anlass genug, um nach dem Umgang mit Tod und Trauer zu fragen. Denn hier gab es zuletzt Änderungen im Bestattungsgesetz und wie alle anderen, ist auch das letzte Kapitel gewissen Veränderungen und Trends unterworfen.