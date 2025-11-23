In der Kirschallee in Petersroda ist es am Freitag, 21. November, in den frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Die Täter kamen in Petersroda über die Terassentür in das Haus.

Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Die Bewohnerin hatte ihr Haus nach Angaben der Ermittler gegen 17.45 Uhr verlassen und war etwa zwei Stunden später zurückgekehrt. Beim Betreten des Hauses stellte die Frau fest, dass bislang unbekannte Täter über die rückwärtige Terrassentür eingedrungen waren. Die Scheibe war eingeschlagen und die Tür anschließend geöffnet worden. Sowohl das Erdgeschoss als auch das Obergeschoss waren durchsucht worden.

Nach einem ersten Überblick entwendeten die Täter unter anderem persönliche Dokumente und Zahlungskarten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen getroffen hat, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10, Telefon: 03493/3010 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.