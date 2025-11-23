Der Unterhaltungsverband Helme entkrautet schwerpunktmäßig die Gräben in einem Teil des Einzugsgebietes der Helme. Warum nach dem Helmehochwasser ein neuer Graben entstand.

Silvio Liebau vom Unterhaltungsverband Helme entkrautet mit riesigen Mähkorb den Weidemühlengraben bei Kelbra.

Kelbra - Meter um Meter fährt der Bagger am Ufer des Weidemühlengrabens bei Kelbra entlang. Der Baggerarm greift tief in das schmale Gewässer hinein und kappt mit dem 5,50 Meter lange Mähkorb am Grabengrund die übers Jahr gewachsenen Wasserpflanzen, wie Schilf. Nach dem Krauten wird das Krautgut zerkleinert, damit es sich schneller zersetzen kann.“