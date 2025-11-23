Der Johannisfriedhof in der Stephansstraße ist viel mehr als nur ein Ort verwitterter Grabsteine. Hier begegnen sich Erinnerungen im Einklang mit der Besinnlichkeit der Natur.

Stiller Spaziergang auf dem Johannisfriedhof: Was es zu entdecken gibt

Die Friedhofs- und Trauerkapelle auf dem Johannisfriedhof ist im Kern mehr als 420 Jahre alt. In ihr wurden auch Gottesdienste abgehalten.

Zeitz/MZ. - Wo selbst der Tod vergänglich erscheint, kann nur die Natur das letzte Wort haben. In dieser Hinsicht ist der Zeitzer Johannisfriedhof in der Stephansstraße vor allem im Spätherbst ein Ort der besonderen Zwiesprache mit den ewigen Gesetzen des Lebens und deshalb auch ein Geheimtipp für einen Spaziergang am Totensonntag.