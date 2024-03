Projekt „Grüne Kapelle“ auf dem Johannisfriedhof in Zeitz nimmt Form an

Zeitz/MZ/and. - Wie weiter mit dem Johannisfriedhof? Mit dieser Frage befassen sich in Zeitz bereits einige Gremien und Verantwortliche, wie Andreas Exler (FWZ) die MZ informierte. In der vergangenen Woche trafen sich einige Förderer und Unterstützer des Johannisfriedhofes.

„Seit einiger Zeit beschäftigen sich die evangelische Stadtgemeinde, die Friedhofsverwaltung der evangelischen Gemeinde, Stadt Zeitz und Stadtrat mit der Zukunft des Johannisfriedhofes“, erläutert Exler, der sich in seiner Funktion als Vorsitzender des Bauausschusses engagiert.

In einigen Diskussionsrunden unter Leitung von Nachhaltigkeitsmanagerin Claudia Siebeck, die in Zeitz über das Programm Zenatra, Transformation zur Nachhaltigkeit der Stadtlandschaft Zeitz, beschäftigt ist, befassten sich die Teilnehmer mit der Entwicklung dieser für Zeitz sehr geschichtsträchtigen Fläche gegenüber dem Schlosspark – direkt am Parkplatz an der Stephansstraße gelegen.

Auf Initiative von Rainer Helms, Vorsitzender des Landschaftspflegevereins Mittleres Elstertal, konnte unter finanzieller Beteiligung der Kirchgemeinde, der Friedhofsverwaltung, der Stiftung Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt, der Stadt Zeitz, des Arbeitskreises Altstadt Zeitz und auch des Landschaftspflegevereins eine erste Vorprojektskizze in Auftrag gegeben werden, zählt Exler die Beteiligten auf.

Diese Skizze entwickelt die Friedhofskapelle und auch die Grünflächen auf dem Friedhof zu einem Naturerlebnisraum „grüne Kapelle“ Der Schulträgerverein des evangelischen Schulprojekts Burgenlandkreis steht als Partner für die Projektumsetzung zur Verfügung.

Im März wurde ein Projektantrag im Rahmen des Sofortförderprogramms NaturWasserMensch des Landes Sachsen-Anhalt abgegeben. „Alle hoffen nun auf einen positiven Bescheid“, so Exler.