ich möchte Ihnen heute etwas Besonderes präsentieren: die zehn Texte, die auf unserer Webseite in dieser und der vergangenen Woche am meisten Aufmerksamkeit gefunden haben. Sie sind nicht nur die meistgelesenen Beiträge, sondern auch die, die unsere Leserinnen und Leser am stärksten bewegt, inspiriert, neugierig gemacht haben.

Vielleicht entdecken Sie darunter einen Artikel, den Sie schon kennen und schätzen – oder einen neuen Impuls, der Sie überrascht, bereichert oder emotional berührt.

Und das Beste: Wir arbeiten bereits an den nächsten Highlights, die wir Ihnen bald vorstellen dürfen. Bleiben Sie gespannt – es lohnt sich!

1. Laub und Grünschnitt verbrennen: Was ist erlaubt?

Grünschnitt und Gartenabfälle werden verbrannt. (Foto: Peter Lisker)

In Sachsen-Anhalt gelten je nach Landkreis unterschiedliche Regeln für das Verbrennen von Laub und Grünschnitt. Die Zeiten und Genehmigungspflichten variieren stark – wer sich nicht informiert, riskiert Bußgelder.

Denn: Das Verbrennen von Gartenabfällen ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Allerdings können Bundesländer, Landkreise oder Kommunen Ausnahmen zulassen. Die unterschiedlichen Regelungen im Land hat mein Kollege Tim Müller beleuchtet.

2. Dessau-Center: Vom Einkaufstempel zur Schule?

Im Dessau-Center sieht es gespenstisch leer aus. (Foto: Thomas Ruttke)

Das Dessau-Center kämpft mit massivem Leerstand. Nun gibt es Pläne, das Einkaufszentrum in eine Schule oder einen Kongresssaal umzuwandeln. Die Stadt denkt über eine völlig neue Nutzung nach, um die Fläche sinnvoll zu beleben.

Auch ein Gebrauch als Musikschule oder Multifunktionssaal ist im Gespräch. Mein Kollege Oliver Müller-Lorey hat sich die „kühnen Ideen für den Umbau“ genauer angeschaut.

3. Wer übernimmt „Karls Erlebnis-Dörfer“?

Wer wird in Zukunft die Nachfolge von Robert Dahl in den Erdbeer-Erlebnis-Dörfern antreten? (Foto: Imago/EHLMedia)

Familienunternehmen müssen sich rechtzeitig Gedanken um die Firmennachfolge machen. Das ist bei Robert Dahl, dem Inhaber von „Karls Erlebnis-Dörfern“, nicht anders.

Seine älteste Tochter Maya scheint jedenfalls als Nachfolgerin vorerst auszuscheiden. Welche Pläne die 23-Jährige hat und warum eine Spur nach Leipzig führt, hat meine Kollegin Tanja Lauch aufgeschrieben.

4. Archäologie im Harz: Spurensuche bis nach Kreta

Heinz A. Behrens aus dem Harz hat sich unter anderem den minoischen Palast von Knossos auf Kreta angesehen. Dort fand er erstaunliche Übereinstimmungen zu den Kultstätten im Harz. (Foto: Behrens)

Altertumsforscher Heinz A. Behrens hat prähistorische Orte im Harz mit minoischen Heiligtümern auf der Mittelmeer-Insel Kreta verglichen und erstaunliche Übereinstimmungen entdeckt. Gab es im Harz Kultstätten wie in Knossos auf Kreta?

Laut Behrens deuten Funde rund um die Himmelsscheibe von Thale und Orte wie Hexentanzplatz und Rosstrappe auf kultische Praktiken mit erstaunlicher Reichweite. Mein Kollege Kjell Sonnemann hat sich auf diese mysteriösen Spuren begeben.

5. Auto stürzte in Halle 15 Meter in die Tiefe

Nach einem Sturz aus 15 Metern Höhe krachte das Auto mit dem Dach auf den Boden des Parkhauses am Hansering in Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

Der Unfall sorgte für viel Aufsehen: Gut 15 Meter stürzte das Auto von Cornelia B. aus dem Saalekreis im Parkhaus am Hansering in Halle in die Tiefe. Dass die Fahrerin den Absturz überlebte, grenzt an ein Wunder.

Ein Jahr nach dem Unglück berichtet sie von dem Geschehen und wie es dazu kam. Die ganze Geschichte hat mein Kollege Dirk Skrzypczak notiert.

6. Pflegegrad 1: Was steht Betroffenen wirklich zu?

Die Bundesregierung hat sich gegen eine Abschaffung des Pflegegrades 1 entschieden, aber ... (Foto: picture alliance/dpa)

Monatelang wurde über die Zukunft des Pflegegrads 1 gestritten. Nun hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“ erste Zwischenergebnisse ihrer Reformvorschläge vorgestellt. Das Ergebnis: Der Pflegegrad 1 bleibt bestehen.

Allerdings sollen seine Leistungen überarbeitet und stärker auf Prävention ausgerichtet werden. Was man jetzt als Betroffener wissen muss, hat mein Kollege Florian Zellmer recherchiert.

7. Tödlicher Unfall bei Köthen

Das Unfallauto wurde bei dem Crash stark deformiert. (Foto: Feuerwehr Köthen)

Zwischen Baasdorf und Köthen ist es zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein Transporter kam von der Straße ab, der Fahrer starb noch am Unfallort.

Der Mann war vorher aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Ein Moment der Unachtsamkeit – und ein Leben endet auf einer Landstraße bei Köthen.

8. Nach vielen Jahren: Holzkunst aus Halle im Ausverkauf

Werner und Maritta Goßler haben in Halle Tausende Weihnachtspyramiden gefertigt. Nun ist der Ausverkauf im Gange. (Foto: Steffen Schellhorn)

Jahrzehntelang hat Werner Goßler aus Halle mit Unterstützung seiner Frau Maritta Tausende Weihnachtspyramiden, Schwibbögen und Kerzenleuchter angefertigt. Bevor damit gänzlich Schluss ist, will er mit einem Ausverkauf das Lager räumen.

Das Angebot ist riesig. Wie der Weihnachtsbastler zu seinem Hobby und späterem Geschäft kam und warum er jetzt damit aufhört? Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat die beiden Holzkunst-Asse besucht.

9. Verwahrloste Hunde in Mansfeld entdeckt

In diesem Haus sollen die Hunde gehalten worden sein. (Foto: Herbert Wicht)

Es sind Bilder, die selbst erfahrene Feuerwehrleute noch nicht gesehen haben, die Rede ist von „apokalyptischen Zuständen“: Die Kreisverwaltung von Mansfeld-Südharz hat in einem Einfamilienhaus in einem Ortsteil der Stadt Mansfeld rund 130 Hunde sichergestellt, mehr als 100 davon waren in einem besorgniserregenden Zustand.

Mein Kollege Frank Schedwill hat sich mit den Hintergründen der traurigen Nachricht befasst.

10. Sensation in der Stadt aus Eisen

Das Splash-Festival in Ferropolis, hier ein Foto von 2024, wird von bis zu 30.000 Fans besucht. (Foto: Thomas Klitzsch)

Das Programm für die Saison 2026 in Ferropolis, der Stadt aus Eisen, steht fest. Neben etablierten Festivals wie Hive und Splash wurde erstmals ein besonders spektakuläres Highlights in den Veranstaltungskalender aufgenommen: die „Aerial Circus Convention“.

Dabei handelt es sich um ein viertägiges Zirkus-Event mit dem Schwerpunkt auf Luftakrobatik. Mein Kollege Andreas Hübner weiß, was die Convention so besonders macht und was Ferropolis im nächsten Jahr sonst noch so zu bieten hat.

In Kürze: Weitere Lese-Tipps

Zum Schluss ein paar Highlights aus der vielfältigen sonstigen Berichterstattung der MZ. Ich bin sicher: Sie finden noch mehr spannende, interessante, erhellende oder nachdenkliche Texte auf unserer Webseite mz.de. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.

Das war meine MZ-Woche. Kritik, Ideen, Lob und Tadel richten Sie bitte wie immer an [email protected]

Ein entspanntes Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Gero Hirschelmann