In der Nacht zu Mittwoch hat es einen stundenlangen Einsatz des Veterinäramts Mansfeld-Südharz, Polizei und Feuerwehr in einem Ortsteil von Mansfeld gegeben. Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses wurden 130 verwahrloste Hunde sichergestellt. Was dazu bisher bekannt ist.

130 verwahrloste Hunde in Einfamilienhaus in Mansfeld entdeckt - Was bisher bekannt ist

In diesem Haus bei Mansfeld in Sachsen-Anhalt sollen rund 130 Hunde gehalten worden sein. Die Tiere wurden sichergestellt, viele davon in kritischem Zustand.

Mansfeld - Es sind Bilder, die selbst erfahrene Feuerwehrleute noch nicht gesehen haben, die Rede ist von „apokalyptischen Zuständen“: Die Kreisverwaltung hat in der Nacht zu Mittwoch in einem Einfamilienhaus in einem Ortsteil der Stadt Mansfeld rund 130 Hunde sichergestellt, mehr als 100 davon seien in einem besorgniserregenden Zustand gewesen, teilte die Behörde am Morgen auf Anfrage mit.