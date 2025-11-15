Auf der Kreisstraße 2074 hat es am Freitagabend einen tödlichen Unfall gegeben. Was bislang bekannt ist.

Köthen/MZ. - Bei einem Unfall auf der K2074 zwischen Baasdorf und Köthen ist am Freitagabend, 14. November, der Fahrer eines Transporters tödlich verunglückt. Das hat am Samstagmorgen ein Sprecher der Polizeiinspektion in Dessau mitgeteilt.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen hatte der 64-jähriger Fahrer des Transporters gegen 18.20 Uhr die Kreisstraße aus Richtung Baasdorf in Richtung Köthen befahren. Aus ungeklärter Ursache sei der Mann dann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Der Transporter wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Fahrer, der nach Angaben der Polizei aus dem Bereich Coswig stammt, verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache werden durch den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt und dauern an. Die Feuerwehr Köthen war im Einsatz, um den Fahrer zu bergen und die Unfallstelle zur Unfallaufnahme auszuleuchten.