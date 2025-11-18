In Sachsen-Anhalt gibt es auch 2025 zahlreiche Termine und Orte, an denen Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden können. Top-Betriebe mit Terminen und Preisen im Überblick.

Halle (Saale). - Der Duft von frisch geschlagenen Tannen gehört für viele Familien zu einem perfekten Weihnachtsfest. In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Baumschulen und Forstbetriebe, bei denen man Nordmanntanne, Blaufichte, Kiefer und Co. selbst fällen kann.

Für den perfekten Weihnachtsbaum: Tipps vom Experten

Damit der Baum möglichst lange frisch bleibt, raten Experten, ihn so spät wie möglich zu fällen – idealerweise kurz vor Weihnachten. Vor dem Einzug ins Haus sollte der Baum kühl und schattig stehen, zum Beispiel im Keller oder in der Garage, immer stehend in einem Wassereimer.

Bevor er ins Wohnzimmer kommt, gewöhnt man ihn am besten ein bis zwei Tage an die höheren Innenraumtemperaturen, etwa im Treppenhaus oder Wintergarten.

Vor dem Aufstellen empfiehlt es sich, zwei bis drei Zentimeter vom Stammansatz abzuschneiden, damit der Baum das Wasser besser aufnehmen kann. Auch der Standort spielt eine Rolle: hell, kühl und mit genügend Abstand zu Heizkörpern, um ein Austrocknen zu vermeiden.

Für sicheren Stand sorgt ein kippsicherer Ständer, bei dem die unteren Äste nach Bedarf entfernt werden. Beim Schmücken gilt: vorsichtig dekorieren, keine schweren Gegenstände und lieber auf Sprühdeko wie Kunstschnee verzichten. Regelmäßiges Wässern alle zwei bis drei Tage, Nadeln besprühen und Raum lüften sorgen zusätzlich dafür, dass der Baum bis zum Fest frisch bleibt.

Das sind die Top-Adressen für Weihnachtsbäume 2025 in Sachsen-Anhalt:

Viele Betriebe in Sachsen-Anhalt bieten komplette Erlebnistage an – mit Lagerfeuer, Glühwein, Imbissständen, Livemusik oder kleinen Weihnachtsmärkten. Hier kommt eine Übersicht zu den bereits bestätigten Forstbetrieben (die Liste wird weiter aktualisiert):

Baumschule Vogel (in Huy) – Anderbeck, Landkreis Harz

Wo? Anderbeck, ab der Hauptstraße ausgeschildert

Anderbeck, ab der Hauptstraße ausgeschildert Wann? 2. Adventswochenende (10 bis 16 Uhr) und 3. Wochenende (10 bis 16 Uhr)

2. Adventswochenende (10 bis 16 Uhr) und 3. Wochenende (10 bis 16 Uhr) Welche Bäume? Nordmanntanne, Fichte, Coloradotanne, Blaufichte, Kiefer

Nordmanntanne, Fichte, Coloradotanne, Blaufichte, Kiefer Preis: ab ca. 20 Euro den laufenden Meter

ab ca. 20 Euro den laufenden Meter Außerdem: Verpflegung mit Glühwein, Erbsensuppe, Grünkohl und Würstchen

Harzer Tanne – Ballenstedt, Landkreis Harz

Wo? Forsthaus Kohlenschacht in 06493 Ballenstedt (Harz)

Forsthaus Kohlenschacht in 06493 Ballenstedt (Harz) Wann? An allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag (10 bis 16 Uhr)

An allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag (10 bis 16 Uhr) Welche Bäume? Nordmanntanne, Blau- und Rotfichte, Kiefer

Nordmanntanne, Blau- und Rotfichte, Kiefer Preis: ab 23 Euro den laufenden Meter

ab 23 Euro den laufenden Meter Außerdem: Lagerfeuer sowie Verpflegung mit Wildprodukten und Glühwein

Voigt Pflanzen – Raguhn-Jeßnitz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Wo? Raguhner Straße 14a in 06779 Raguhn-Jeßnitz OT Priorau

Raguhner Straße 14a in 06779 Raguhn-Jeßnitz OT Priorau Wann? 6. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 7. Dezember 2025 (11 bis 16 Uhr), 12. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 13. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr)

6. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 7. Dezember 2025 (11 bis 16 Uhr), 12. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 13. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr) Welche Bäume? Nordmanntanne, Coloradotanne, Schwarzkiefer, Blaufichten

Nordmanntanne, Coloradotanne, Schwarzkiefer, Blaufichten Preis: ab 20 Euro den laufenden Meter

ab 20 Euro den laufenden Meter Außerdem: Sägeverleih, Livemusik, Verpflegung mit Winzer-Glühwein, Apfelsaft, Waffeln, Bratwurst uvm.

Sächsische Christbaum GbR – Wiedemar, Landkreis Nordsachsen

Wo? Doberstauer Straße 5 in 04509 Wiedemar OT Zschernitz (Sachsen)

Doberstauer Straße 5 in 04509 Wiedemar OT Zschernitz (Sachsen) Wann? Täglich von 9 bis 16 Uhr

Täglich von 9 bis 16 Uhr Welche Bäume? Nordmanntanne, Blaufichte

Nordmanntanne, Blaufichte Preis: 180 cm, erste Wahl ca. 35 Euro

180 cm, erste Wahl ca. 35 Euro Außerdem: Zschernitzer Christbaummesse am 3. Advent mit Blaskapelle und kleinem Weihnachtsmarkt

Kuhns Baumschule und Pflanzenmarkt – Allstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz

Wo? Rosenweg 22 in 06542 Allstedt OT Liedersdorf

Rosenweg 22 in 06542 Allstedt OT Liedersdorf Wann? Während der regulären Öffnungszeiten sowie am 6./12./13. und 20. Dezember von 9 bis 16 Uhr

Während der regulären Öffnungszeiten sowie am 6./12./13. und 20. Dezember von 9 bis 16 Uhr Welche Bäume? Rotfichte, Blaufichte, Nordmanntanne, Coloradotanne

Rotfichte, Blaufichte, Nordmanntanne, Coloradotanne Preis: 15 Euro den laufenden Meter

15 Euro den laufenden Meter Außerdem: Lagerfeuer, Glühwein und weitere Leckereien

Forstbetrieb Ochsenkopf – Kemberg, Landkreis Wittenberg

Wo? Ochsenkopf 59 in 06901 Kemberg

Ochsenkopf 59 in 06901 Kemberg Wann? 2. und 4. Adventswochenende (Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr), 3. Adventswochenende Freitag bis Sonntag 8 bis 16 Uhr)

2. und 4. Adventswochenende (Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr), 3. Adventswochenende Freitag bis Sonntag 8 bis 16 Uhr) Welche Bäume? Nordmanntanne, vereinzelt Blaufichten und Kiefern auf Anfrage.

Nordmanntanne, vereinzelt Blaufichten und Kiefern auf Anfrage. Preis: 20 Euro den laufenden Meter

20 Euro den laufenden Meter Außerdem: Für Verpflegung ist gesorgt.

Tannengarten Kälbertal – Wallhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz