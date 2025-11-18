Eine Blautanne ziert künftig den Merseburger Weihnachtsmarkt im Schlossinnenhof. Woher sie kommt und welche Kräfte nötig waren.

Mit Video: Der Weg des Weihnachtsbaumes: Blautanne zieht in den Merseburger Schlossinnenhof

16 Meter hoch und zweieinhalb Tonnen schwer ist der diesjährige Merseburger Weihnachtsbaum.

Der Weihnachtsbaum in spe, der im Advent den Merseburger Schlossinnenhof zieren wird, drehte am Montagmorgen erstmal noch einige Pirouetten am Haken, bevor er sich zur Anreise auf dem Tieflader bettete. Doch bis dahin lag schon ein Kraftakt hinter den Verantwortlichen.