Starker Auftritt des HC Aschersleben in der Fremde: Die Handballer um Trainer Martin Wartmann gewinnen die Regionalliga-Partie beim Drittliga-Absteiger HC Burgenland.

Auswärtssieg! Der HC Aschersleben, hier mit Paul Hoffmann beim Wurf, konnte sich beim HC Burgenland erfolgreich durchsetzen.

Aschersleben/MZ - Zweiter Saisonsieg für die Alligatoren: Die Handballer vom HC Aschersleben überzeugten am Samstagabend beim Drittliga-Absteiger HC Burgenland, gewannen die Regionalliga-Partie mit 29:27. Cheftrainer Martin Wartmann und sein Co. Carsten Kommoß haben das Team bestens eingestellt. Ihre Taktik gegen die Naumburger ging voll auf. Garant für den ersten Auswärtserfolg dieser Saison war die starke Abwehrleistung.