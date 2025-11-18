Mehrere Aktionen sind am 25. November geplant. Warum dieser Tag laut Initiatoren so wichtig ist.

Am „Orange Day“ sollen in Bernburg nicht nur orangefarbene Schirme aufgespannt werden

Orangefarbene Schirme sollen zum Orange Day in Bernburg aufgespannt werden.

Bernburg/MZ. - Dass Frauen nicht geschlagen werden oder ihnen sonst irgendwie wehgetan wird, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Doch in der Realität sieht das manchmal etwas anders aus – und darauf soll der „Orange Day“, der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, der jedes Jahr am 25. November begangen wird.