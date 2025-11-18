weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Am „Orange Day“ sollen in Bernburg nicht nur orangefarbene Schirme aufgespannt werden

Mehrere Aktionen sind am 25. November geplant. Warum dieser Tag laut Initiatoren so wichtig ist.

Von Susanne Schlaikier 18.11.2025, 09:56
Orangefarbene Schirme sollen zum Orange Day in Bernburg aufgespannt werden.
Orangefarbene Schirme sollen zum Orange Day in Bernburg aufgespannt werden. Symbolbild: Andreas Richter

Bernburg/MZ. - Dass Frauen nicht geschlagen werden oder ihnen sonst irgendwie wehgetan wird, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Doch in der Realität sieht das manchmal etwas anders aus – und darauf soll der „Orange Day“, der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, der jedes Jahr am 25. November begangen wird.