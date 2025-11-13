das Lieblingskuscheltier meines Sohnes ist 18 Zentimeter groß und heißt „Käfi“. Es ist ein inzwischen plattgestreichelter Marienkäfer, der seit Baby-Zeiten unverzichtbar ist. Er musste zum Einschlafen mit ins Bett, in die Kita, in den Urlaub.

Wie oft wir ihn schon gesucht haben, wo wir überall hingefahren sind, weil Käfi vergessen wurde. Ohne Käfi wurde nicht geschlafen. Leider wird das Plüschtier nicht mehr produziert, so dass ich keinen zweiten als Ersatz beschaffen konnte. Käfi musste auch ins Tiefkühlfach gelegt werden, wenn er „zu warm“ war.

Erst neulich hat mir Simon erzählt, was er damit meinte (als er noch sehr klein war, konnte er das nicht formulieren): Er wollte ihn warm streicheln. Nun ja. Aber warum Käfi überhaupt so wichtig ist, hat Simon jetzt auf den Punkt gebracht.

Wir hatten Käfi schon wieder sehr lange in der Wohnung gesucht. Als er gefunden war, sagte mein Sohn: „Richtig Schlafstimmung gibt’s erst, wenn Käfi irgendwo auftaucht.“ Alles klar!

Ich bin Lisa Garn und habe ein Kind, 6 Jahre alt.

Unser Lieblingsfoto der Woche: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) war in Halle zu seinem offiziellen Antrittsbesuch in Sachsen-Anhalt. Seine drei Kinder sind zwar alle schon erwachsen, aber hey, für die Enkel sollte Opa in Sachen Kinderwagen-Schieben nicht aus der Form kommen.

Kanzler Friedrich Merz (re.) und Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) haben bei Sonotec in Halle einen Kinderwagen mit Babypuppe und einen Ultraschallsensor für Kinder mit Herzkrankheit getestet. (Foto: Steffen Schellhorn)

Adventskalender 2025: Wie Eltern dieses Jahr den Advent stressfreier gestalten – und Kinder trotzdem staunen

Erziehung: Manchmal möchte ich einfach nur Frieden! – Wie eine Mutter bei Magdeburg lernt, streitende Geschwister zu begleiten

Apropos Geschwisterstreit: Diese fünf Coaching-Tricks verändern sofort die Stimmung zu Hause

Mutter Anica Schütz aus der Nähe von Magdeburg tröstet ihre Tochter nach einem Streit. (Foto: Raja Dobbert)

Trauerbegleitung: Über Tod und Trauer reden: "Kinder halten Wahrheit besser aus"

Familienrecht: Kein Geld vom Ex? Diese Schritte bringen Alleinerziehende zum Kindesunterhalt und Kindesunterhalt ist deutlich angestiegen – wie viel Eltern jetzt wirklich zahlen müssen

Ältester deutscher Comic: DDR-Comic „Mosaik“ feiert 70 Jahre: Die Abrafaxe erleben ihr 600. Abenteuer in Prag

Verkehrssicherheit: Hexe, Teufel, Reiter & Co. – Das sind Sachsen-Anhalts verrückteste Ampelmännchen

Erdbeerdörfer auf Expansionskurs: Wer übernimmt "Karls Erlebnis-Dörfer"? Maya Dahl jedenfalls nicht – Spur führt nach Leipzig

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Die Straßenbahn in Halle ist voll, alle starren auf ihr Handy. Ein älterer Herr hält sich mit beiden Händen an der Haltestange fest. Marie (4) fragt:

„Warum hält sich der Mann an der Stange fest?“ Marie (5)

„Er hat sicher kein Smartphone.“ Mutter

Magdeburg I: Auf einem neuen Spielplatz wird das Computerspiel „Minecraft“ zur Realität. Auf dem neuen Areal werden für fast eine halbe Million Euro Spielmöglichkeiten gebaut.

Magdeburg II: Helfende Engel für Familien - Sie unterstützen frischgebackene Eltern in den ersten Lebensmonaten ihrer Babys.

Dessau I: „Da bleibt auf einmal die Welt stehen“ - Wie das Frühchenteam am Dessauer Klinikum den Kleinsten zum bestmöglichen Start ins Leben verhilft

Dessau II: Immer mehr Kinder betroffen - Dessau-Roßlau braucht über 700.000 Euro mehr für „Hilfe zur Erziehung“

Sangerhausen: Ein Meer aus Violett: So feierte die Helios-Klinik ihre kleinsten Helden. Doch hinter der Farbe steckt eine bewegende Geschichte – und ein Wiedersehen, das selbst die Ärzte rührte.

Halle: Darum landen die Teddys in Halle auf dem OP-Tisch

Saalekreis: Moderne Technik und Ganztagsschule: Warum das Gymnasium Landsberg mehr Platz braucht

Burgenlandkreis: Märchenumzug in Bad Bibra abgesagt – die Empörung ist groß

Mädchen und Jungen der Saubacher Kneipp-Grundschule zum traditionellen Bad Bibraer Märchenumzug im vergangenen Jahr. Die 22. Auflage am 13. Dezember 2025 ist indes von der Verwaltung abgesagt worden. (Foto: Torsten Biel)

Schulpforte im Burgenlandkreis: Wegen Besuch des Oratoriums von der Schule geflogen: So war der Alltag im Internat in der DDR

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Theater mit dem Räuber Hotzenplotz, Spuk unterm Riesenrad und Eislaufen in der Westernstadt: Die Vorweihnachtszeit hält Einzug im Land. Hier kommt die Übersicht von Nord nach Süd.

Ho, ho, ho - die ersten Weihnachtsmärkte öffnen: Eine Übersicht zu Öffnungszeiten, Orten und Angeboten der verschiedenen Märkte 2025 haben wir hier für euch zusammengestellt.

In Sachsen-Anhalt – hier ein Archivbild aus Halle – öffnen wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte. Alle Infos zu Standorten, Öffnungszeiten und Programm haben wir hier zusammengefasst. (Foto: Tobias Büttner)

Allerdings:

Bibber-Winter in Anmarsch: Neuschnee im Harz, Frost im Tiefland, eisige Nächte! So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

So lässt es sich super auf der Couch entspannen: 20 Mal im Fernsehen! Wann der Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im TV zu sehen ist

oder ihr geht in die Ausstellung: Aschenbrödel-Ausstellung auf Schloss Moritzburg: Alle Infos zu Anfahrt, Preisen, Öffnungszeiten

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Neue Eventarena „Findora“ im Saalekreis: Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Am Samstag (22.11.2025) ist Eröffnung

Nordmanntanne, Blaufichte und Co.: Hier können Familien ihre Weihnachtsbäume fällen - ein Überblick

Highlight im Advent: Coca-Colas kultige Weihnachtstruck-Tour: Diese Städte in Mitteldeutschland hoffen auf einen Stopp

Wörlitzer Adventsmarkt 2025: Das erwartet die Besucher vom 28. bis 30. November

Fake: Ein Buch für alle Kinder, die sich nicht veräppeln lassen wollen | Kinderbuch über Unwahrheiten, Ausreden, Lügen und wie Kindern ihnen auf die Schliche kommen (Foto: Verlag)

