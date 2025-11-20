Seit 35 Jahren gibt es das Gymnasium Landsberg. Beim Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigte die Schule jüngst, wie sie sich entwickelt hat und worin sie sich von anderen Gymnasien abhebt.

Ab nach Las Vegas: Der Neuntklässler Yannick hat Schulleiter Stephan Baier und Ministerpräsident Reiner Haseloff dank Green Screen in die USA geschickt.

Landsberg/MZ. - Im Biologieunterricht sitzen die Kinder der Klasse 5b des Gymnasiums Landsberg, jeder mit Laptop ausgestattet, im hellblauen Klassenzimmer. Sie recherchieren auf Google zur Steinzeit. Die Aufgabe dazu steht an der interaktiven Tafel geschrieben. Das ist noch nicht alles, was das Gymnasium inzwischen zum modernen Lernen bieten kann.