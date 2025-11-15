Im Teddybärkrankenhaus Halle schlüpfen Kinder in die Rolle von Medizinern. Mit echten Untersuchungen, OP-Hauben und Diagnosen. Wie Ängste abgebaut werden, zeigt ein Besuch vor Ort und ein Blick in den Operationssaal.

Darum landen die Teddys in Halle auf dem OP-Tisch

Geduldig beantworten die Studierenden alle Fragen: Warum die Spritze nicht wehtut, wieso der Verband blau ist und wie Teddys wieder gesund werden.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein Anblick, der zugleich rührend und skurril wirkt: Ein Dutzend Kinder steht in OP-Hauben um einen Plüschbären, der wegen Magenschmerzen und einem gebrochenen Bein auf dem Behandlungstisch liegt. „Wer möchte den Teddy schlafen legen?“, fragt eine Medizinstudentin und sofort schnellen die Arme der Kinder nach oben.