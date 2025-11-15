Aktion gegen Angst Darum landen die Teddys in Halle auf dem OP-Tisch
Im Teddybärkrankenhaus Halle schlüpfen Kinder in die Rolle von Medizinern. Mit echten Untersuchungen, OP-Hauben und Diagnosen. Wie Ängste abgebaut werden, zeigt ein Besuch vor Ort und ein Blick in den Operationssaal.
15.11.2025, 08:00
Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein Anblick, der zugleich rührend und skurril wirkt: Ein Dutzend Kinder steht in OP-Hauben um einen Plüschbären, der wegen Magenschmerzen und einem gebrochenen Bein auf dem Behandlungstisch liegt. „Wer möchte den Teddy schlafen legen?“, fragt eine Medizinstudentin und sofort schnellen die Arme der Kinder nach oben.