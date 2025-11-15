Als Maha 17 ist, arrangiert ihre Mutter eine Verlobung mit einem ihr unbekannten Mann. Doch die Teenagerin ist lesbisch. Ihre Partnerin lernt sie auf der Arbeit kennen – eine riskante Beziehung beginnt. Die größte Sorge: die Familie.

In Merseburg haben Maha und ihre Freundin Zuflucht gefunden. Sicher fühlen sie sich noch nicht, deswegen zieht es sie nach Leipzig.

Merseburg/MZ. - „Ich hatte Angst, sie würden mich in einen Raum einsperren oder gar töten“, erinnert sich Maha an ihre Lage vor vier Jahren. Die Menschen, vor denen sich die junge Frau mit den kurzen dunklen Haaren, die heute in Merseburg lebt, damals fürchtete, waren keine Fremden, keine Behörde, keine gesichtslosen Schergen eines Regimes, sondern ihre Familie. Denn Maha ist lesbisch, hat eine Partnerin und kommt aus Saudi-Arabien.