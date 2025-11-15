Zum Totensonntag, in diesem Jahr am 23. November, sind Grabgestecke stets besonders gefragt. Welche bewegenden Momente die Naumburger Floristin in Antje Graneis bei ihrer Arbeit daran schon erlebte.

Sogar Pink und Glitter am Grab: Welche besondere Verbindung Naumburgerin zum Thema Trauerfloristik hat

Hat eine besondere Verbindung zum Thema Trauerfloristik: Antje Graneis beim Herstellen eines Grabgestecks.

Naumburg - Ganz so krass wie in der Woche vor dem Muttertag ist der Auftragsstau zwar nicht, dennoch hat Floristin Antje Graneis in dem kleinen Ladengeschäft in der Naumburger Marienstraße im November stets ordentlich Bestellungen abzuarbeiten – der alljährliche Totensonntag, an dem viele Leute die Ruhestätten ihrer verstorbenen Angehörigen mit einem neuen Grabgesteck versehen, sogt dafür.