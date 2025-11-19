Plötzlich war alles lila: Besucher der Helios-Klinik in Sangerhausen staunten nicht schlecht. Doch hinter der Farbe steckt eine bewegende Geschichte – und ein Wiedersehen, das selbst die Ärzte rührte.

Ein Meer aus Violett: So feierte die Helios-Klinik ihre kleinsten Helden

Die Helios-Klinik in Sangerhausen wurde violett illuminiert und das hatte einen besonderen Grund.

Sangerhausen/MZ - Schon am Eingang zur Helios-Klinik in Sangerhausen staunten Besucher: Das Gebäude leuchtete am Montagnachmittag in kräftigem Violett. „Das sieht ja alles lila aus“, hörte man gleich mehrfach. Auch in den Fluren und Gängen setzten Luftballons farbige Akzente. Die Farbe war kein Zufall: Violett ist weltweit das Symbol für Frühgeborene – Kinder, die einen besonders schwierigen Start ins Leben haben.