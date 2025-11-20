Weitere Themen: Kanzler für Gaskraftwerk, Ackerpreise weiter hoch / Mehr Menschen in Geldnot / DHL investiert / Solarfabrik wird versteigert / Brücke kaputt

ich hatte zuletzt ein Problem bei meinem Auto, der Rußpartikelfilter war verstopft. Der Ersatz des Filters, der sich gut verbaut in Motorraumnähe befindet, hätte in einer Markenwerkstatt mehr als 2.000 Euro gekostet (Variante A). Spezialisierte Fachbetriebe bauen den Filter auch aus, lassen ihn professionell reinigen, dann wird er wieder eingebaut. Kosten: um die 1.200 Euro (Variante B). Und dann gibt es noch die Möglichkeit – dazu muss man sich aber selbstständig im Internet informieren ­­– Sensoren abzubauen und den Filter mit einer Spüllösung zu reinigen – ohne Ausbau. Das kostet etwa 400 Euro (Variante C).

Der Nachteil bei Variante C ist, dass man nicht sagen kann, wie lang sie hält. 30.000 bis 40.000 Kilometer dürften es aber auf jeden Fall sein. Mein Auto ist schon etwas in die Jahre gekommen. Raten Sie mal: Für welche Lösung habe ich mich entschieden?

Warum schreibe ich das? Bei der deutschen Industrie verfestigt sich bei mir auch der Eindruck, dass sie eigentlich immer nur Produkte der Variante A verkauft, manchmal auch B. Das Modell C wird nicht angeboten – weil es zu den deutschen Arbeitskosten nicht anzubieten ist. „Wir sind doch kein Billig-Produzent“, heißt es dann oft. Doch dieses Geschäftsmodell kommt offenbar an seine Grenzen.

Seit drei Jahren stagniert die Wirtschaft im südlichen Sachsen-Anhalt. Büttner

Die aktuelle Krise der deutschen Industrie hängt nur mittelbar mit Energiepreisen, Bürokratie und Fachkräftemangel zusammen. „In der Vergangenheit waren viele deutsche Industrieprodukte auf dem Weltmarkt zwar teurer als Konkurrenzprodukte, aber aufgrund von technologischem Vorsprung und technischer Reife wurden sie dennoch gekauft“, so Thomas Brockmeier, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau. Aktuell wachse der Welthandel, doch die hiesigen Industriefirmen würden davon nicht mehr so stark profitieren wie früher.

Die entsprechenden Zahlen dazu liefert eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW): Die deutschen industriellen Lohnstückkosten waren 2024 um 22 Prozent höher als im Durchschnitt der 27 Vergleichsländer und um 15 Prozent höher als im Euro-Ausland. Das heißt: Für jede produzierte Einheit zahlen deutsche Firmen im Schnitt ein Fünftel mehr an Löhnen. „Die hierzulande überdurchschnittlich hohe Produktivität reichte nicht aus, um den Nachteil der hohen Arbeitskosten zu kompensieren“, erklärte IW-Arbeitsmarktexperte Christoph Schröder. Allein von 2018 bis 2024 seien die Lohnstückkosten der hiesigen Industrie um 18 Prozent gestiegen.

Übersicht zu den Lohnstückkosten Grafik: IW

Natürlich müssen die staatlichen Abgaben mindestens auf das Niveau anderer europäischer Staaten sinken, damit es mit der deutschen Wirtschaft wieder bergauf geht. Doch die Unternehmen müssen auch von sich aus innovativer und flexibler in ihren Angeboten werden. Sonst wird es künftig schwer, gegen China und die USA zu bestehen.

Ein anschauliches Beispiel ist der Versandhändler Amazon, der nicht nur wegen eines guten Services in Deutschland fast 60 Prozent Marktanteil hat. Amazon hat immer Produkte der Kategorien A bis C angeboten. Erst jetzt, wo neue Wettbewerber wie Temu auf den Markt kommen, die C-Produkte noch günstiger anbieten, hat Amazon ernsthafte Herausforderungen.

Hätte mir die Markenwerkstatt beim Rußpartikelfilter-Problem die Varianten A bis C angeboten, dann hätte der Betrieb sicher nicht die 2.000 Euro Umsatz gemacht. Doch ich wäre als Kunde erhalten geblieben und wie mein Großvater immer sagte: „Kleinvieh macht auch Mist.“

Bekenntnis zu Schkopau

Für das Braunkohlekraftwerk Schkopau ist 2034 Schluss. Kanzler Friedrich Merz hat nun skizziert, wie es mit einem Gaskraftwerk weitergehen könnte. Für Sachsen-Anhalt hat er ein Lob. (MZ)

Kanzler Friedrich Merz (re.) und Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) testeten bei Sonotec in Halle einen Kinderwagen mit Babypuppe und einen Ultraschallsensor für Kinder mit Herzkrankheit. Foto: Steffen Schellhorn

Acker zu teuer für Bauern

Der Preisanstieg bei Agrarflächen in Sachsen-Anhalt ist zwar gestoppt. Industrieprojekte und Investoren üben aber weiter Druck auf den Markt aus. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Preise fast verdoppelt. (MZ)

Die Preise für landwirtschaftliche Flächen in Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Grafik: Kroschel

Mehr Menschen in Geldnot

Zum ersten Mal seit vielen Jahren steigt die Zahl der überschuldeten Sachsen-Anhalter wieder. Vor allem in Großstädten, aber auch in manchen ländlichen Regionen wächst die Schuldenquote. Das liegt an den Folgen der Wirtschaftsflaute – aber auch an einem mitunter arglosen Kaufrausch. (MZ)

US-Sanktionen gegen Unternehmer

Ein Unternehmer aus der Altmark ist im Visier der US-Regierung. Der 50-Jährige wird beschuldigt, dem Regime in Teheran gedient zu haben - eine Spurensuche in Osterburg. (MZ)

Dieses Wohnhaus ist Sitz einer Firma, die jetzt weltweit am Pranger steht. Foto: Hagen Eichler

Flug in die Gewinnzone?

Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden kämpfen mit wegbrechenden Verbindungen, hohen Standortkosten und einem drastischen Sparkurs. Airport-Chef Götz Ahmelmann gibt Einblick in die Sanierungsstrategie. Gelingt ihm die Trendumkehr? (LVZ)

DHL schafft 100 Jobs

Ein zweites DHL-Logistikzentrum hat im Star Park Halle die Arbeit aufgenommen. Bis es komplett ausgelastet ist, sollen weitere Arbeitsplätze entstehen. (MZ)

Das neue DHL-Logistikzentrum im Star Park in Halle Foto: DHL

Werk wird erweitert

Zum dritten Mal erweitert der Getränkekartonhersteller Wintipak sein Produktionsgelände. Warum die Investoren den Wirtschaftsstandort Halle so schätzen. (MZ)

Versteigerung bei Solarfabrik

Nach der Insolvenz des Solarunternehmens „Meyer Burger“ steht jetzt die Verwertung des gesamten Anlagevermögens an. Welche Teile wann und wie ersteigert werden können. (MZ)

Milliarden für Leag

Energiekonzerne wie die LEAG bekommen vom Staat Milliarden, um aus der Kohle auszusteigen. Ist das wettbewerbskonform? Ja, urteilte die EU-Kommission. (MZ)

Agra-Brücke muss neu gebaut werden

In den vergangenen Tagen wurde die Agra-Brücke südlich von Leipzig genau überprüft. Jetzt ist klar: Das Bauwerk aus den 1970er Jahren muss ersetzt werden. Leipzig droht ein Verkehrschaos. (MZ)

Autos und Lastwagen fahren über die Brücke der Bundesstraße 2 im Agra-Park. Foto: Jan Woitas/dpa

Bauerfeind investiert

Die Produkte der Bauerfeind AG tragen Sportler, sie sind aber vor allem für medizinische Anwendungen gedacht. Das Unternehmen baut seinen Standort in Thüringen für 30 Millionen Euro weiter aus. (MZ)