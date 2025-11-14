Ein Unternehmer aus der Altmark ist im Visier der US-Regierung. Der 50-Jährige wird beschuldigt, dem Regime in Teheran gedient zu haben - eine Spurensuche in Osterburg.

Dieses Wohnhaus ist Sitz einer Firma, die jetzt weltweit am Pranger steht.

Osterburg/MZ - Die Beete im Vorgarten sind penibel gepflegt, an einer Buchsbaumhecke entlang führt der Weg zu einem weiß geklinkerten Einfamilienhaus. Ein grinsender Halloween-Kürbis steht vor der Eingangstür, flankiert von einem kleinen Gartenzwerg aus Keramik. Hinter den Fenstern ist es dunkel, niemand reagiert auf die Klingel. Dies ist das Haus, das die Weltmacht USA für den Stützpunkt eines Firmengeflechts hält, das nur ein Ziel hat: dem Despotenstaat Iran Massenvernichtungswaffen zu verschaffen.