Von Grünpflanze bis zur Abwasseranlage Ausverkauf bei „Meyer Burger“ in Thalheim - Firma aus Hamburg versteigert letzte Reste von Solarfirma
Nach der Insolvenz des Solarunternehmens „Meyer Burger“ steht jetzt die Verwertung des gesamten Anlagevermögens an. Welche Teile wann und wie ersteigert werden können.
15.11.2025, 10:00
Thalheim/MZ. - Es war das Vorzeigeunternehmen für die Wiedergeburt der Solarindustrie im Solar Valley vor den Toren des Bitterfeld-Wolfener Ortsteils Thalheims. Bundespolitiker wie der damals noch im Kandidatenstatus befindliche Kanzler Friedrich Merz (CDU) gaben sich die Klinke in die Hand.