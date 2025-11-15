weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  Von Grünpflanze bis zur Abwasseranlage: Ausverkauf bei „Meyer Burger" in Thalheim - Firma aus Hamburg versteigert letzte Reste von Solarfirma

Nach der Insolvenz des Solarunternehmens „Meyer Burger“ steht jetzt die Verwertung des gesamten Anlagevermögens an. Welche Teile wann und wie ersteigert werden können.

Von Ulf Rostalsky 15.11.2025, 10:00
Das Ende von Meyer Burger ist auch am Standort in Wolfen-Thalheim besiegelt. Jetzt tritt der Auktionator in Aktion.
Das Ende von Meyer Burger ist auch am Standort in Wolfen-Thalheim besiegelt. Jetzt tritt der Auktionator in Aktion. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Thalheim/MZ. - Es war das Vorzeigeunternehmen für die Wiedergeburt der Solarindustrie im Solar Valley vor den Toren des Bitterfeld-Wolfener Ortsteils Thalheims. Bundespolitiker wie der damals noch im Kandidatenstatus befindliche Kanzler Friedrich Merz (CDU) gaben sich die Klinke in die Hand.