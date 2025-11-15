Nach der Insolvenz des Solarunternehmens „Meyer Burger“ steht jetzt die Verwertung des gesamten Anlagevermögens an. Welche Teile wann und wie ersteigert werden können.

Ausverkauf bei „Meyer Burger“ in Thalheim - Firma aus Hamburg versteigert letzte Reste von Solarfirma

Das Ende von Meyer Burger ist auch am Standort in Wolfen-Thalheim besiegelt. Jetzt tritt der Auktionator in Aktion.

Thalheim/MZ. - Es war das Vorzeigeunternehmen für die Wiedergeburt der Solarindustrie im Solar Valley vor den Toren des Bitterfeld-Wolfener Ortsteils Thalheims. Bundespolitiker wie der damals noch im Kandidatenstatus befindliche Kanzler Friedrich Merz (CDU) gaben sich die Klinke in die Hand.