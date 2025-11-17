weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Unternehmen in Halle: Zuwachs im Star Park: Getränkekartonhersteller Wintipak in Halle investiert Millionen

Zum dritten Mal erweitert der Getränkekartonherstelle Wintipak sein Produktionsgelände. Warum die Investoren den Wirtschaftsstandort Halle so schätzen.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 17.11.2025, 17:33
Auf Wachstumskurs: Blick in die Produktion von Wintipak
Auf Wachstumskurs: Blick in die Produktion von Wintipak (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Da werden Millionen investiert: Für einen Ausbau des Verpackungsherstellers Wintipak im Star Park ist am Montag symbolisch der Grundstein gelegt worden. Bis 2028 sind Investitionen von 35 Millionen Euro geplant.