Zum dritten Mal erweitert der Getränkekartonherstelle Wintipak sein Produktionsgelände. Warum die Investoren den Wirtschaftsstandort Halle so schätzen.

Auf Wachstumskurs: Blick in die Produktion von Wintipak

Halle (Saale)/MZ. - Da werden Millionen investiert: Für einen Ausbau des Verpackungsherstellers Wintipak im Star Park ist am Montag symbolisch der Grundstein gelegt worden. Bis 2028 sind Investitionen von 35 Millionen Euro geplant.