Halles neuer Mietspiegel war schon in der Kritik, noch bevor er überhaupt in Kraft getreten ist. Immer wieder sind mit dem Zahlenwerk verbundene Mieterhöhungen auch Fälle fürs Amtsgericht. Gerade ist über die Klage einer Wohnungsgenossenschaft entschieden worden. Der Mieter, der ohnehin die höchste Miete im ganzen Block zahlte, muss nun auch noch mehr als die anderen draufzahlen. Warum das dem Gericht zufolge rechtens ist, können Sie hier lesen.

Neues gibt es auch aus dem Star Park. Nachdem dort neulich erst der Verpackungshersteller Wintipak seine Erweiterung in Angriff genommen hat, meldet DHL jetzt den Abschluss eines Bauprojektes: Das zweite Logistikzentrum des Unternehmens in dem halleschen Industriegebiet ist in Betrieb, erste Kunden werden bereits beliefert.

Interessieren Sie sich im Gegensatz zu mir für Fußball? Dann - und nicht nur dann - empfehle ich Ihnen diesen Beitrag von Denny Kleindienst. Sie können darin erfahren, wie ein Schotte in Halle beruflich als Quartiermanager Gutes tut, vor allem aber, wie er die WM-Qualifikation seines Heimatlandes gefeiert hat.

Einen passablen Donnerstag Ihnen

Annette Herold-Stolze