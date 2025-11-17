In Bad Bibra soll der traditionelle Märchenumzug im Dezember ausfallen. Die VG An der Finne hat Sicherheitsbedenken; Bad Bibras Bürgermeister und Landrat üben scharfe Kritik.

Mädchen und Jungen der Saubacher Kneipp-Grundschule zum traditionellen Bad Bibraer Märchenumzug im vergangenen Jahr. Die 22. Auflage am 13. Dezember 2025 ist indes von der Verwaltung abgesagt worden.

Bad Bibra. - „Aus dem Märchenbuch gefallen“ lautete im Dezember vergangenen Jahres das Bild Nummer fünf zum traditionellen Märchenumzug in Bad Bibra. Gestaltet hatten es Mädchen und Jungen der Saubacher Kneipp-Grundschule, und sie deckten damit gleich ein großes Repertoire Grimm’scher Märchen ab. Doch dieses Jahr bleibt das große Märchenbuch wohl zu, denn der Umzug, der 22. und anberaumt für den 13. Dezember, ist abgesagt.