weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Einkaufen in Burgenlandkreis: Frische Wurst aus der Region: Wo es die in Osterfeld wieder gibt

Einkaufen in Burgenlandkreis Frische Wurst aus der Region: Wo es die in Osterfeld wieder gibt

Im Osterfelder Diskamarkt gibt es seit Jahren einen Fleischereistand. Doch zum Jahresende war plötzlich Schluss. Warum und wie es dort nun doch weitergeht.

Von Iris Richter 10.01.2026, 16:00
Katja Heinrich und Anke Thomas (v.l.) bedienen die Kunden in der neuen Fleischerei-Filiale der Osterland GmbH in Osterfeld.
Katja Heinrich und Anke Thomas (v.l.) bedienen die Kunden in der neuen Fleischerei-Filiale der Osterland GmbH in Osterfeld. Foto: Iris Richter

Osterfeld/MZ. - Die Verkäuferinnen Katja Heinrich und Anke Thomas haben gut zu tun an diesem Vormittag. An ihrem Fleischstand im Osterfelder Diska-Markt hat sich eine kleine Schlange gebildet. Hausgeschlachtete Leberwurst, gebratene Schnitzel, eine schnelle Soljanka für das Mittagessen – die Palette dessen, was die Kunden wünschen, ist groß. Zwischendurch Rouladen schneiden oder ein frisches Kasslerstück portionieren.