Im Osterfelder Diskamarkt gibt es seit Jahren einen Fleischereistand. Doch zum Jahresende war plötzlich Schluss. Warum und wie es dort nun doch weitergeht.

Frische Wurst aus der Region: Wo es die in Osterfeld wieder gibt

Katja Heinrich und Anke Thomas (v.l.) bedienen die Kunden in der neuen Fleischerei-Filiale der Osterland GmbH in Osterfeld.

Osterfeld/MZ. - Die Verkäuferinnen Katja Heinrich und Anke Thomas haben gut zu tun an diesem Vormittag. An ihrem Fleischstand im Osterfelder Diska-Markt hat sich eine kleine Schlange gebildet. Hausgeschlachtete Leberwurst, gebratene Schnitzel, eine schnelle Soljanka für das Mittagessen – die Palette dessen, was die Kunden wünschen, ist groß. Zwischendurch Rouladen schneiden oder ein frisches Kasslerstück portionieren.